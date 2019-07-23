Свердловчанину присудили 4 года лишения свободы за кражу скутера и шлифовальной машинки

19:40 | 25.07.2019

Фото: юга.ру

Жителю Талицы присудили 4 года исправительной колонии строгого режима за кражу скутера и шлифовальной машинки из гаража, об этом сообщили в ОМВД России по Талицкому району.



Как сообщил потерпевший, свой гараж он накануне запер на два навесных замка, в этот момент рядом не было никаких подозрительных лиц. Однако на следующий день он обнаружил, что оба замка были сорваны, а мопеда зеленого цвета в помещении нет. При этом мужчина вспомнил, что по дороге к гаражу видел незнакомца, катившего похожий мопед. Позже хозяин гаража обнаружил пропажу шлифовальной машинки. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей.



Когда полицейские задержали подозреваемого, он был в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник признался, что сорвал замки с дверей гаража ломиком и забрал мопед. Шлифовальную машинку мужчина сразу же продал своему знакомому за бутылку водки и 100 рублей.



Отмечается, что ранее молодого человека уже судили за кражу. За похищение ноутбука злоумышленника приговорили к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на 9 месяцев.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»