Свердловские мусульмане заявили о провокации с попыткой выставить традиционный молебен в качестве митинга

19:02 | 25.07.2019

Фото: Накануне.RU

Анонс традиционного молебна свердловских мусульман, запланированного на пятницу в Екатеринбурге, является лишь демонстрацией открытости представителей уммы, но не призывом к участию в каком-либо несанкционированном мероприятии. Об этом журналистам сообщил председатель Духовного управления мусульман Свердловской области Артур Мухутдинов.



«Это традиционный молебен с угощением пловом. И активисты, инициативная группа мусульман, когда рассылали, приглашали, заявляли об открытости. Это будет традиционный молебен, затем угощение пловом — то, что у нас проходит еженедельно», – отметил он.



Мухутдинов заявил об отсутствии оснований для «провокационных заявлений о том, что это митинги».



«Никакие митинги и акции или еще что-то не планируются. Мы молимся», – сказал глава ДУМСО.

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