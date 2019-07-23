В Екатеринбурге пройдут «Безопасные старты» для детей

18:53 | 25.07.2019

Фото: flickr.com

В уральской столице в пятницу, 26 июля, пройдут «Безопасные старты» для детей. По словам организаторов, цель мероприятия – познакомить юных уральцев с правилами безопасности в повседневной жизни.



Ребята смогут принять участие в спортивных эстафетах, викторинах, конкурсе рисунков на асфальте, примерить обмундирование пожарного, а также посетить мастер-классы от сотрудников ГИБДД и МЧС.



Добавим, мероприятие состоится на площадке перед КОСК «Россия» по адресу Высоцкого,14.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»