Новости дня
18:53 | 25.07.2019
Фото: flickr.com
В Екатеринбурге пройдут «Безопасные старты» для детей
Ребята смогут принять участие в спортивных эстафетах, викторинах, конкурсе рисунков на асфальте, примерить обмундирование пожарного, а также посетить мастер-классы от сотрудников ГИБДД и МЧС.
Добавим, мероприятие состоится на площадке перед КОСК «Россия» по адресу Высоцкого,14.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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