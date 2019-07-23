В Качканаре в ДТП пострадал 20-летний мотоциклист

18:28 | 25.07.2019

Фото: МО МВД России "Качканарский"

В Качканаре произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Ford Focus, в результате которого 20-летний мотоциклист получил перелом бедра, об этом сообщили в МО МВД России «Качканарский».



Как установили сотрудники ГИБДД, авария произошла из-за того что водитель иномарки при повороте налево не уступил дорогу встречно движущемуся мотоциклисту. В результате 20-летний свердловчанин был госпитализирован с телесными повреждениями и переломом бедра.



На данный момент по факту произошедшего ведётся расследование.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»