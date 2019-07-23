В Администрации Екатеринбурга обсудили подготовку к новому отопительному сезону

18:19 | 25.07.2019

Фото: sovet-ingenera.com

Сегодня, 25 июля, на совещании власти уральской столицы обсудили подготовку к новому отопительному сезону.



Уточняется, что внимание уделили подготовке к зиме Кировского и Железнодорожного районов. Заместители глав районных администраций доложили о подготовке к отопительному сезону объектов образования, культуры, здравоохранения, спорта и жилого фонда. Так, Кировский район на сегодняшний день готов к холодам примерно на 25%.



По итогу совещания было принято решение уделить особое внимание подготовке к отопительному сезону объектов образования и здравоохранения. Добавим, следующее совещание состоится 1 августа.



Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»