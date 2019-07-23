Из заброшенной школы на Уралмаше хотят сделать детский сад

16:26 | 25.07.2019

Фото: е1. ru

В мэрии рассказали, что заброшенную школу № 193 на 22-го Партсъезда, 8 будут восстанавливать. Здание несколько лет пустует. Теперь из него планируют сделать детский сад или начальную школу.



Школа находится рядом с недавно снесенным кинотеатром «Темп», на месте которого будут строить жилой комплекс.



Напомним, что недавно появилась информация о том, что здание Заброшенной больницы в Зеленой роще будут реставрировать. Там хотят сделать жилой комплекс, апартаменты.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»