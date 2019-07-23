Новости дня
16:14 | 25.07.2019
Фото: соцсети
С семейного парка на Шарташе Минприроды требует почти миллион рублей
Известно, что ООО «Карасики» является управляющей компанией базы отдыха. Арендатором земельного участка является ООО «Областной Центр Недвижимости», также принадлежащее Худяковой. ООО «Областной Центр Недвижимости» тоже проходит ответчиком по иску, но уже рамках другого дела. Минприроды требует организацию привести земельные участки в состояние, пригодное для ведения лесного и лесопаркового хозяйства, и вернуть арендованный участок. Предварительное заседание назначено на 31 июля. Третьим лицом в деле заявлено МУГИСО.
Напомним, что ранее было установлено, что часть территории семейного парка захламлена строительным мусором, а арендаторы земельного участка самовольно сняли поверхностный слой почвы.
© «Вечерние Ведомости»
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