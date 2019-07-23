Семью женщины, упавшей на колени перед чиновниками, выселили из дома

11:29 | 25.07.2019

Фото: E1. RU

В Екатеринбурге судебные приставы выселили из дома на Щорса-Московской семью из восьми человек. Хозяйка дома встала на колени перед чиновниками с просьбой не выселять, но решение суда было исполнено.





Решение о выселении было принято судом весной этого года, и в марте семья получила требование на выселение. Тем не менее, компенсацию семья получила только в июне, но она не покрывает стоимость дома. Теперь семье некуда идти.



Рабочие уже снесли дом, несмотря на мольбы женщины. Кстати, дома сносят из-за строительства автомобильной развязки в этом месте. Городская администрация обратилась с иском в суд о выселении граждан, чьи дома мешают работам, за денежную компенсацию. В случае с этой семьёй из восьми человек суд обязал мэрию компенсировать гражданам 6,6 миллионов рублей.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»