В Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга – новый замглавы

10:47 | 25.07.2019

В Администрации Орджоникидзевского района Екатеринбурга состоялось новое кадровое назначение. На должность замглавы назначена Татьяна Заяц, которая ранее возглавляла сектор по работе с обращениями граждан. Несмотря на относительно молодой возраст Татьяны Заяц (ей 30 лет), в райадминистрации на нее возлагают большие надежды.



В новой должности Татьяны Заяц будет заниматься организацией работы администрации, курировать блок общественных организаций и взаимодействия со СМИ.



Известно, что она является выпускницей УрГПУ по специальности «Юриспруденция», в администрации работает 4 года (прошла путь от ведущего специалиста до заведующей сектором по работе с обращениями граждан), до этого работала в подведомственных учреждениях культуры.



Отметим, что предшественница Татьяны Заяц Марина Леонова пошла на повышение, возглавив Департамент общественных связей администрации Екатеринбурга. Её уход сопровождался скандалом, связанным с прокурорской проверкой по факту публикаций в СМИ. Инвалиды пожаловались журналистам, что часть оборудования, переданного им благотворительного фонда, «потерялась». Процесс передачи имущества курировала как раз Марина Леонова.



В настоящее время сотрудники прокуратуры продолжают проверку, истребуя необходимую документацию.

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