В Екатеринбурге появился «долларовый» патриарх

10:10 | 25.07.2019

Фото: страница художника Rino Ink/«ВКонтакте»

На Октябрьской площади в Екатеринбурге появился новый объект стрит-арта. Уличный художник Rino Ink изобразил патриарха Кирилла в облачении из долларовых купюр.



Фотографию своей работы художник выложил на своей странице Instagram, коротко и ясно подписав: «Опиум народа», а среди хэштегов есть #скверубыть.



Стоит отметить, что работа появилась не сегодня, а несколько дней назад, рисунок до сих пор не закрашен, его продолжают снимать и активно распространять по популярным пабликам в соцсетях Екатеринбурга.



Напомним, что не далее как вчера организаторы фестиваля «Стенограффия» решили сотрудничать с Екатеринбургской епархией и теперь в состав совета, который согласовывает работы участников фестиваля, будет входить представитель РПЦ.

© «Вечерние Ведомости»