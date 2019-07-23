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10:00 | 25.07.2019

Фото: livestreets.ru

Проезд по улице Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге перекрыли

Рабочие закрыли движение по Серафимы Дерябиной этой ночью. Сделали они это без предупреждения, но на движении это пока не сказалось.

Водители временно не смогут проехать по участку от Объездной автодороги до улицы Академика Бардина, а также по дублеру Серафимы Дерябиной.

В связи со сложившейся ситуацией, наблюдаются небольшие пробки на Широкой речке. Отметим, что перекрытие сохранится до 23:59

Напомним, на пересечении Серафимы Дерябиной и Объездной автодороги строится дорожная развязка, которую необходимо сдать в эксплуатацию до конца 2019 года.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

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