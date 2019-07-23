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09:50 | 25.07.2019

Фото: 360.tv.ru

Таксист из Екатеринбурга сядет в тюрьму за избиение парня в костюме единорога

Таксист получил два года колонии общего режима. Он ограбил и избил пассажира. Пострадавший возвращался домой в костюме единорога после вечеринки в гей‐клубе Екатеринбурга.

Отметим, что во время поездки пассажир уснул на заднем сидении. Разбудило парня то, что его начали грабить. Кроме водителя в машине находился еще один человек. Таксист и его друг забрали ценные вещи, избили пассажира и выкинули из авто. Кроме того, они заявили, что действуют от лица «отряда гомофобов».

Мужчина, подвергшийся нападению, обратился в полицию, которая оперативно задержала сотрудника такси. Теперь ему предстоит два года провести в колонии общего режима.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

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