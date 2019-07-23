Около Большого Истока зафиксировали внезапный мор речной рыбы

09:12 | 25.07.2019

Фото: vnews.agency.ru

Жители поселка Большой Исток под Екатеринбургом заметили массовую гибель рыбы около своего населённого пункта и обратились в природоохранную прокуратуру.



Специалисты ведомства взяли образцы воды из реки Исеть, чтобы провести анализ на присутствие загрязняющих веществ.



Отметим, что в работе по выяснению причин мора рыбы принимают участие специалисты отдела госконтроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, а также представители еще трех ведомств: ГБУ «Уральское УГМС», «Сысертской ветстанции» и филиала ГБУ «Главрыбвод».



Результаты проверок будут известны в ближайшее время.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»