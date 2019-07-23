Новости дня
22:58 | 24.07.2019
Фото: Daily Storm
«А я скажу – здесь святой город»: Джигурда на пресс-конференции в Екатеринбурге вспомнил протесты в сквере у Театра драмы
«Один известный телеведущий сказал, что здесь бесы и черти, а я скажу – здесь святой город! Кто-то должен говорить. Я говорю, что город показал свою мощь, свою святость, свою силу воли, свою любовь, объединившись и пролоббировав ту волю людей, которая в других городах просто-напросто ломается властью. В этом смысле, это были уникальные события и отправная точка».
Напомним, той самой отправной точкой Джигурда назвал акции против строительства храма на месте сквера у Театра драмы, которые проходили с 13 мая. С 14 мая начались массовые задержания. В акциях принимали участие даже жители других городов (так, например, активистка из Петербурга в сквере приковала себя к дереву). Эти протесты стали стали самыми упоминаемыми в СМИ за пять лет и нанесли ущерб почти в один миллион рублей.
Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»
24.07.2019
22:58 | 24.07.2019
«А я скажу – здесь святой город»: Джигурда на пресс-конференции в Екатеринбурге вспомнил протесты в сквере у Театра драмы
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