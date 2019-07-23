Никита Джигурда и Полина Гренц приехали в Екатеринбург с показом фильма «Робот 2.0»

22:34 | 24.07.2019

24 июля в Екатеринбурге в кинотеатре «Премьер-зал» (ТЦ Парк-Хаус) состоялся предпремьерный показ индейской экшн-комедии «Робот 2.0». Фильм представили Никита Джигурда и Полина Гренц. Актёры озвучили главных героев комедии.



«Я благодарен. Несмотря на то, что Джигурду фейками забрасывали последние три года, обвиняя во всех грехах, несмотря на то, что фильм коммерческий – меня не побоялись позвать. Правда я озвучиваю злодея основного,- отметил Никита Джигурда в ходе пресс-конференции, - Фильм очень интересный — он и игровой, и сказочный, и лёгкий. Но проблема, которая ставится в фильме через эту игровую форму, – очень важная. Мой герой рассказывает всем, что мы живём в то время, когда окружающий мир начинает гибнуть от нас и от того, что мы используем».



Отметим, увидеть картину можно в кинотеатрах «Prada» (ТЦ «Академический»), «Каро 10» (ТРЦ «Радуга Парк),«Киномакс» (ТРЦ «Мегаполис»),«Премьер Зал» (Кинотеатр «Знамя») и «Синема Парк» (ТЦ«Алатырь»).

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»