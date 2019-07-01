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21:49 | 24.07.2019
Фото: news-burg.ru
Перекрёсток улиц Фронтовых Бригад и Старых Большевиков в Екатеринбурге могут закрыть на месяц
Отмечается, что подрядчик планирует выполнить работы за один месяц, однако, по мнению транспортного комитета, это слишком долгий срок для закрытия перекрёстка, поэтому его могут сократить. Сейчас подрядчик решает вопрос, как провести работы рациональнее и быстрее.
Стоит добавить, что на демонтаж планируется потратить 45 млн рублей. За эту сумму подрядчик будет избавляться от облицовки лестниц, подземной части, камер и засыпать котлован, а также восстанавливать после себя нарушенное благоустройство, укладывать дорожное покрытие вместе с разметкой и рассаживать газон и деревья.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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