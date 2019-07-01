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20:48 | 24.07.2019
Фото: Александр Ежъ Осипов
Два екатернибуржских театра показали спектакль в тагильской исправительной колонии
«Цирк «ПринТинпрам» - отличается от остальных театральных постановок не только возможностями артистов, но и самой органической формой. Хармс писатель абстрактный, сюрреалистический, многое в его строчках остается закрытым для читателя, и режиссер полностью прочувствовала это, ощутила внутренним осязанием и обонянием. Звучит замысловато, кажется несколько фундаментальным, но именно так можно выразить возможности «театральной оптики» Ларисы Абашевой.
И вот зал полон, яблоку было негде упасть! И зрители, и артисты - все томились в ожидании того, что сейчас произойдет. В глазах читались удивление, интерес, настороженность, ирония, надежда, откровение. «Я так волнуюсь, интересно, а что скажут зрители?» - несколько раз повторил актер театра «ORA» Никита Устьянцев. А вот Влада Локаева больше молчала, но весь ее образ говорил о предвкушении спектакля: «Это совершенно необычное, это новый опыт для всех и для меня в особенности». Наверное, всё, что один артист выражает открыто «звучало» внутри другого. Такой эффект возникает только в том случае, когда волна чувств и эмоций достигает своего апогея. Сложность заключалась и в том, что в зрители – не просто театралы, а люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации, ограниченные в свободе, проживающие годами день ото дня за высоким забором с колючей проволокой, занимающиеся тяжелым физическим трудом, подобно шахтерам, проходчиками метрополитена или матросам на кораблях дальнего плавания.
Первая часть перед показом спектакля построена благодаря режиссерскому приему «лаконичного вовлечения» зрителя в театральный процесс, посредством мощной уральской поэзии актера театра «Шарманка» Александра Алферьева, реп-исполнителя Антона Мамонтова и зажигательных музыкальных композиций звезд екатеринбуржской эстрады Анны Воробьевой, Флоры Бичахчян. Так Ларисе Абашевой удалось выстроить доверие между зрителем и артистом, чтобы зал забыл о «решетках» и воспринимал сценическое действие, как воспринимает его «свободный человек». Оказалось, что публика приняла «Цирк «ПринТинпрам» ярче и пронзительнее, нежели театральная. Каждый акустический монолог получил эмоциональный отклик зала, казалось, зрители стали частью разворачивающихся на сцене событий, воспринимая спектакль как одну из граней реальной жизни, мир превратился в оркестр, что самоценно для режиссера по своей метафизической трансформации. Такая целостная органика превзошла все ожидания. По окончанию спектакля установленная доверительная связь не исчезла, а даже окрепла, зрители делились своими мыслями, ощущениями, выражали радость и благодарность. Для некоторых «Цирк «ПринТинпрам» имел судьбоносное значение, поскольку именно здесь случилось первое знакомство между человеком и театром. Эмоции переполняли каждого, зрители подходили за автографами.
Это пока еще только начало большой дороги, начало грандиозного проекта становления сотрудничества между ИК-12 и режиссером Абашевой. Сейчас Лариса Леонидовна занимается вопросом продюсирования реп-исполнителей учреждения, осужденных Евгения Брусницына и Евгения Кудрина, прославившихся на весь интернет своими речитативами, посвященными реперу Василию Вакуленко («Баста»). Также в настоящий момент режиссером готовится к постановке спектакль «Зона» по мотивам произведения Сергея Довлатова, где будут зайдествованы 15 человек осужденных ИК-12.
Удивительное и неоднозначное чувство возникло у сотрудников учреждения, с одной стороны это такая классика русской литературы, о которой вслух говорить непривычно, с другой сама фантасмагория режиссера раскрыла мир Хармса-писателя, Хармса-творца с удивительной стороны. Многие стали обсуждать великих отечественных поэтов, как например, Евтушенко, и как вообще устроено сознание и мироощущение творческого человека.
О спектакле можно говорить бесконечно, но всегда важно затронуть организационно-творческую часть, как лучшего фотографа Екатеринбурга Александра Осипова и его ассистента Павла Соколова, ведь они не только запечатлели момент выступления артистов, но и увековечили портреты зрителей как единолично, так и с труппой. Этот день останется одним из самых памятных для каждого присутствовавшего.
Ксения Альпинская, фотограф Александр Ежъ Осипов © «Вечерние Ведомости»
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