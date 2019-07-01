На Урале задержали подозреваемых в убийстве главы киргизской диаспоры

19:42 | 24.07.2019

Фото: Е1

Силовики задержали всех подозреваемых в убийстве главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге Камчыбека Каримова.



Двоих подозреваемых, которые стреляли в Каримова, задержали в течение нескольких дней после убийства, а 20 числа в Челябинске задержали третьего участника происшествия, выполнявшего роль наводчика.



Напомним, 2 июля бизнесмена Камчыбека Каримова застрелили во дворе своего дома на Калинина, 22. На него напали трое неизвестных. С собой у бизнесмена был пакет с крупной суммой денег. Он пытался убежать, однако злоумышленники выстрелили ему в ногу, а затем в живот, забрали часть денег и скрылись. Врачам спасти Каримова не удалось.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»