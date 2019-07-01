Новости дня
18:22 | 24.07.2019
Фото: Администрация города Екатеринбурга
Екатеринбургская мэрия начала подготовку к марафону «Европа-Азия»
Стоит отметить, что спортсмены впервые будут стартовать от стадиона «Екатеринбург Арена». Марафонцы пробегут до обелиска «Европа-Азия», вернутся обратно и финишируют в чаше стадиона. Каждый финишер марафона получит фирменную футболку, медаль и персональный результат.
В связи с проведением спортивного мероприятия 11 августа в городе будет перекрыт ряд улиц. С 07:00 до 11:00 будет запрещено движение по проспекту Ленина, (от Московской до площади Кирова), по площади Кирова (от Ленина до Мира), по улице Мира (от Малышева до Первомайской), по улице Толмачева (от Ленина до Царской), по улице Царской (от Толмачева до Николая Никонова), по улице 8 Марта (от Ленина до Бориса Ельцина) по улице Бориса Ельцина (от 8 Марта до Октябрьской площади) и на площади 1905 года. Также с 07:00 до 14:00 будет закрыто движение по улице Пирогова (от Крауля до Татищева), по улице Татищева (от Пирогова до Репина), по проспекту Ленина (от Репина до Московской), по улице Репина (от Ленина до Металлургов) и по четной стороне улицы Металлургов (от Репина до автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-242 Пермь – Екатеринбург).
В Администрации также добавили, что к спортивному празднику комитет по транспорту разработает временную схему движения, которая будет опубликована на официальном сайте Администрации Екатеринбурга.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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