В Екатеринбурге прошли мероприятия всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией»

17:16 | 24.07.2019

Фото: пресс-служба Росгвардии

Военнослужащие головного полка калиновского соединения и сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Свердловской области провели спортивно-развлекательное мероприятие для воспитанников центра социальной помощи «Гнездышко», оставшимся без попечения родителей.



В ходе мероприятия военнослужащие роты специального назначения рассказали ребятам о своей службе, продемонстрировали элементы экипировки.



Сотрудник спецназа, обладатель крапового берета, поделился с воспитанниками впечатлениями от испытаний, которые пришлось преодолеть, чтобы заслужить заветный головной убор.



Сотрудники вневедомственной охраны предоставили детям возможность посидеть в служебном автомобиле и примерить на себя средства защиты экипажа группы задержания.



Также сотрудники Росгвардии провели для детей военно-поисковую игру, по результатам которой наградили всех участников.



Заместитель командира роты Управления Росгвардии по Свердловской области капитан полиции Дмитрий Незола рассказал о мероприятии следующее: «Ребята видят, что есть люди, готовые в любую минуту их защищать, и многие из них стремятся быть похожими на правоохранителей. Для воспитанников центра служба в Росгвардии станет социальным лифтом и делом всей жизни. Мы стараемся и делаем все возможное, чтобы с нашими подопечными так и случилось».

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»