Общественного деятеля жестоко избили в Екатеринбурге

16:47 | 24.07.2019

Фото: itsmycity.ru

Сегодня, 24 июля, около полудня на улице Готвальда напали на общественника Алексея Беззуба. Напомним, Алексей Беззуб — бывший квартальный Уралмаша и Эльмаша, общественник. Его судили за падение ворот на ребенка, после которого тот скончался.



В своих соцсетях мужчина написал следующее: «Оглушили, били в основание черепа и по внутренним органам. Двое молодых людей в темном, лет 20–30. Спортсмены, били профессионально. Забрали рюкзак, инициировали ограбление».



После этого заявления Беззуб перестал давать какие-то комментарии. Отмечается, что в полиции о случившемся не знали. Они проверят информацию.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»