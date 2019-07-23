Мусульмане восстановят старинный особняк в центре Екатеринбурга к 2022 году

12:51 | 24.07.2019

Фото: е1. ru

Старинный особняк Миллера на Шейнкмана, 18 в Екатеринбурге начали восстанавливать. Строительные работы запустили вчера, 24 июля. Особняк принадлежит мусульманской общине, и именно она проводит реставрацию.



Представитель рабочей группы по восстановлению особняка Ильдар Хабибуллин рассказал, что работы проспонсировали предприниматели татары-мусульмане. Предварительно, это будет светское креативное пространство татарской и мусульманской культуры с музеем, выставочной площадкой, театром, кафе и коворкингом.



Сейчас на восстановление здания требуется найти ещё 5 миллионов рублей. В целом, реконструкция обойдется общине в 20 миллионов рублей.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»