Шарташский парк закрыли для проезда машин, установив гранитные валуны на въезде

12:38 | 24.07.2019

Фото: drive2.rul

В Шарташский парк привезли гранитные валуны, которые ограничат движение автомобилей по особо охраняемой природной территории и к берегу озера Шарташ. Об этом на своей странице в соцсети пишет директор парка Артур Зиганшин.



«Уверен, что в конечном итоге мы сможем защитить Шарташский лесной парк от автомобилей, которые бессовестно заезжают в лесопарковую зону, на берег озера Шарташ и доставляют массу неудобств отдыхающим с колясками, велосипедами, самокатами и просто желающим погулять по лесопарку», - объясняет ситуацию Зиганшин.



Отметим, что после оборудования парктвых порталов с автопарковками и вело дорожек, заграждения от автомобилей станут более основательными.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»