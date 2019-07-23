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12:25 | 24.07.2019

Фото: группа Stenograffia (Facebook)

Уличное искусство в Екатеринбурге теперь будут согласовывать с РПЦ

В ходе специально организованной встречи создатель фестиваля «Стенограффия» Евгений Фатеев и представители епархии Максим Меняйло договорились о том, что работы участников будут заранее согласовываться с РПЦ, чтобы не задевать чувства верующих.

Необходимость такой встречи возникла после того, как верующие попросили закрасить «Супрематический крест» работы Покраса Лампаса, расположенный на площади Первой пятилетки. Их просьба обосновывалась тем, что по кресту нельзя ходить.

В словах организатора Фатеева чувствуется вынужденная уступка: «Для нас важно мнение церкви. Мы предлагаем войти представителю епархии в комиссию по согласованию фестиваля «Стенограффия». Наш фестиваль движется дорогой добра. Для нас важны истинные ценности».

А вот что сказал известный екатеринбуржцам Максим Меняйло: «Мы понимаем, что нынешняя ситуация (подразумевается возмущение верующих работой Покраса Лампаса) возникла в том числе и потому, что никто не обратился в епархию на этапе проработки идеи».

Отметим, что в России такое вмешательство церкви в жизнь уличных художников в новинку.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 

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