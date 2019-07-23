Разработка уральских ученых и техников нашла покупателей в Германии

11:51 | 24.07.2019

Фото: uralhitech.ru

Портативный лазерный спектрометр ЛИС-01, созданный уральской компанией «Структурная диагностика», был впервые продан в Германию.



Для удобства европейских партнеров, инструкции и интерфейс приборов перевели на английский и немецкий, а также добавили в базу данных поместили стандарты марок металлов, которые используют в Европе.



ЛИС-01 предназначен для оперативного входного контроля металлопроката, определения марок сталей, лома цветных и черных металлов и сплавов. Анализатор металлов обеспечивает высокую скорость при определении огромного ряда металлов. Также прибор эффективно работает в температурном диапазоне от -15 до +40 °С.



В России ЛИС-01 используют на крупных предприятиях, как НК Роснефть, Металл-Экспертиза, ЗАО ПО Промхимаппарат, ГК СИЛУР, АО ЗДК Лензолото, Уральский арматурный завод, Промметпласт-ДВ, РемТурбо, УралДомноРемонт и так далее.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»