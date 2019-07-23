Новости дня
20:48 | 23.07.2019
Бывший начальник судебных приставов в Белоярке предстанет перед судом
По данным veved.ru, нарушения в деятельности начальника Белоярского РОСП были выявлены в ходе проверки, проводимой сотрудниками Белоярской межрайонной прокуратуры и её начальником Генрихом Гулиевым. Это уже не первое коррупционное преступление, которое выявили сотрудники районной прокуратуры с момента его назначения в июле 2018 года.
© «Вечерние Ведомости»
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13:35 | 23.07.2019
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13:23 | 23.07.2019
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12:58 | 23.07.2019
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В Перми в саду имени Миндовского прошли открытые тренировки по боксу
12:46 | 23.07.2019
В Губахе планируют построить многоквартирные дома для расселения людей из аварийного жилья
12:42 | 23.07.2019
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