Бывший начальник судебных приставов в Белоярке предстанет перед судом

20:48 | 23.07.2019

Бывший начальник Белоярского районного отдела судебных приставов Марианна Плотникова стала фигурантом уголовного дела. Женщина обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч.2 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и ч.1 ст.285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями»). Уголовное дело уже направлено в Белоярский районный суд, заседание назначено на 25 июля. Рассматривать дело будет судья Георгий Куцый.



По данным veved.ru, нарушения в деятельности начальника Белоярского РОСП были выявлены в ходе проверки, проводимой сотрудниками Белоярской межрайонной прокуратуры и её начальником Генрихом Гулиевым. Это уже не первое коррупционное преступление, которое выявили сотрудники районной прокуратуры с момента его назначения в июле 2018 года.

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