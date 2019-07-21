В Екатеринбурге суд обязал Минздрав купить незарегистрированные в России лекарства для двух малышей

20:11 | 23.07.2019

Фото: gorod.lv

Суд обязал свердловский Минздрав купить двум тяжелобольным малышам незарегистрированный в России препарат, об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.



Как выяснили специалисты, двухлетняя девочка и четырёхлетний мальчик нуждаются в специфическом лекарстве, так как страдают редкими заболеваниями. После проверки семей надзорное ведомство направило два иска в суд. Суд разрешил детям использование незарегистрированных лекарств, причём оплачивать лекарство должен региональный Минздрав.



Отметим, судебные акты уже вступили в законную силу.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»