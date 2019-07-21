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19:35 | 23.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга закладывает новые стандарты работы городского транспорта

Администрация уральской столицы внесла корректировки в документ планирования регулярных перевозок пассажиров.

Как уточнили в пресс-службе Администрации, это связано с формированием оптимальных маршрутных сетей. Эту реформу планируется провести в 2019/2020 годах, и перед запуском о ней необходимо рассказать горожанам, а также согласовать с депутатами.

Согласно анализу маршрутной сети, большинство маршрутов общественного транспорта в городе на сегодняшний день дублируются. Кроме того, из-за перенасыщения парка подвижного состава общего пользования автобусами среднего и малого классов в ущерб количеству автобусов большого и очень большого класса происходит снижение качества обслуживания населения.

В связи с этим Администрация планирует провести ряд мероприятий: строительство и реконструкцию остановок, установку информтабло, приобретение 60 низкопольных автобусов, оснащение транспорта приборами фото и видеофиксации, а также внедрение алгоритмов управления светофорами для приоритетного движения транспорта на перекрёстках.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 

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