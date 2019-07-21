Свердловчанину, подозреваемому в краже рубероида и металлических труб из гаража, грозит до 5 лет лишения свободы

18:46 | 23.07.2019

Фото: gipermarketdom.ru

В Нижних Сергах полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже 10 рулонов рубероида, чугунного радиатора и металлических труб из гаража. Как рассказали в МО МВД России «Нижнесергинский», свердловчанину грозит до 5 лет лишения свободы.



По словам потерпевшей, злоумышленнику было известно местонахождение ключа от помещения, так как ранее он помогал ей по хозяйству. Полицейским удалось задержать мужчину дома, позже свердловчанин признался, что воспользовался ключом, похитил имущество и продал его, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Ущерб составил 20 тысяч рублей.



Отмечается, что ранее свердловчанин уже был судим за подобные преступления. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением».

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»