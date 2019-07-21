Новости дня
14:35 | 23.07.2019
Фото: krass.mk.ru
Екатеринбуржцы получили квитанции за отопление в июле
Счета за коммунальные услуги с перерасчетом по графе «отопление» получили сотни жителей Вторчермета — домов на улицах Агрономическая, Санаторная, 32-го военного городка.
После стихийного митинга, который прошёл на Агрономической, жители района составили коллективное заявление в прокуратуру с просьбой разобраться — насколько обоснованы действия УК.
Сумма, указанная в счетах, варьируется от одной до двух тысяч рублей. Люди говорят о том, что это некий перерасчет за декабрь.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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