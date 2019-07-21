Екатеринбуржцы получили квитанции за отопление в июле

14:35 | 23.07.2019

Фото: krass.mk.ru

Жителям Вторчермета пришли платежки за июль, в которых предлагается оплатить долги декабря. После этого горожане вышли на митинг.



Счета за коммунальные услуги с перерасчетом по графе «отопление» получили сотни жителей Вторчермета — домов на улицах Агрономическая, Санаторная, 32-го военного городка.



После стихийного митинга, который прошёл на Агрономической, жители района составили коллективное заявление в прокуратуру с просьбой разобраться — насколько обоснованы действия УК.



Сумма, указанная в счетах, варьируется от одной до двух тысяч рублей. Люди говорят о том, что это некий перерасчет за декабрь.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»