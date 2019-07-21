Суд проверит законность ареста экс-помощника уральского полпреда Воробьева

14:02 | 23.07.2019

Фото: znak.com

В пресс-службе Лефортовского районного суда заявили, что Мосгорсуд проверит законность ареста бывшего помощника полпреда УрФО Александра Воробьева, которого обвиняют в государственной измене.



В суде сообщили, что апелляционная жалоба на постановление о заключении Воробьева под стражу будет рассмотрена Мосгорсудом 23 июля в 10:20 мск.



Напомним, Воробьева задержали 4 июля. Его обвиняют в госизмене, по статье 275 УК РФ. Сейчас он находится под стражей. В СИЗО «Лефортово» его продержат на протяжении двух месяцев. Подробности уголовного дела не уточняются.



Обновлено: Решением Мосгорсуда решение было оставлено без изменения.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»