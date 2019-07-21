Депутат Госдумы обратилась в прокуратуру с просьбой оперативно расследовать преступление в отношении общественника Дмитрия Чукреева

13:35 | 23.07.2019

Фото: ER.RU

Координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль», депутат Государственной Думы Анна Кувычко направила официальные запросы в прокуратуру Свердловской области и в Главное управление МВД по Свердловской области в связи с поджогом автомобиля, принадлежащего семье регионального координатора партпроекта Дмитрия Чукреева, сообщает пресс-служба «ЕР».



«Призываю правоохранительные органы тщательно и оперативно расследовать совершенное преступное деяние и установить его исполнителей. Подобные акты запугивания гражданских активистов должны наказываться по всей строгости закона», - подчеркнула Кувычко.



Напомним, что в ночь на 23 июля неизвестный во дворе дома №2Б по улице Мельковской в Екатеринбурге облил автомобиль горючей жидкостью и поджег автомобиль «Audi A4», который принадлежит семье Дмитрия Чукреева. Транспортное средство восстановлению не подлежит.



Как предположил сам Дмитрий Чукреев, происшествие связано с недавним рейдом «Народного контроля» по незаконным нестационарным объектам на Уралмаше.



В регионе Чукреев известен как борец с подпольными казино, контрафактным алкоголем и незаконно установленными объектами нестационарной торговли. По мнению коллег, своей деятельностью он, вероятно, задел чьи-то интересы, находящиеся вне правового поля.

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