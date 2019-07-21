В екатеринбургском Кольцово появится прямой рейс в Доминикану

13:23 | 23.07.2019

Фото: iz.ru

Пресс-служба аэропорта Кольцово сообщает, что компания Azur Air запускает прямой рейс из Екатеринбурга в Доминикану.



Самолеты будут совершать рейсы раз в две недели: из Екатеринбурга борт будет вылетать по пятницам в 9:10, из аэропорта Ла-Романа — по четвергам в 10:10.



Пассажиров будет перевозить Boeing 777-300 ER, вместимость самолета — до 531 пассажира, время в полете — 12 часов.



Рейс начнёт функционировать с 8 ноября

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»