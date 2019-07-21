Упал в шахту лифта: в Нижнем Тагиле рабочий погиб на стройке

13:14 | 23.07.2019

Фото: tksmi.ru

Инцидент произошел в воскресенье, 21 июля. Мужчина 55-ти лет упал в шахту лифта между 10 и 11 этажами в строящемся доме на улице Булата Окуджавы в Нижнем Тагиле. Он работал монтажником на этой стройплощадке.



Следователи восстановили предварительную картину трагедии. 21 июля бригада строителей приступила к работам на объекте. Погибшему достался участок в шахте лифта. Мужчина был в каске, на нём был монтажный пояс и страховочная привязь. В шахте есть точки для закрепления и оборудованный деревянный настил, на котором и работал сотрудник. Но между стеной и настилом был зазор. Во время перестёгивания привязи с одной точки на другую рабочий оступился и упал в этот проём.



Следственный комитет продолжит проверку по этому делу. Сейчас в разработке у следователей находится руководство компании, в которой работал погибший. Если будут выявлены какие-то нарушения с их стороны, сотрудники СК возбудят уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»