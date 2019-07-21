Польский футболист Михал Кухарчик подписал контракт с ФК «Урал»

21:44 | 22.07.2019

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Футболист Михал Кухарчик перешёл из польской «Легии» в ФК «Урал».Как рассказали в пресс-службе клуба, 28-летний игрок будет выступать под номером 18.



Свою карьеру Кухарчик начинал в польском клубе «Свит», где забил 40 мячей за три сезона. После этого он перешёл в сильнейший клуб страны «Легия» и провёл 9 полноценных сезонов в качестве игрока основного состава. В национальном первенстве Михал сыграл в 240 матчах и забил 48 мячей, в сезоне 2018/19 футболист сыграл в 28 мачтах чемпионата, забив 4 гола и отдав 4 голевые передачи. Кроме того, Кухарчик имеет большой опыт игры в Лиге Европы и Лиге Чемпионов.



Добавим, первую тренировку в составе екатеринбургского клуба Кухарчик проведёт уже завтра.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»