Из Екатеринбурга больше не будут летать самолёты авиакомпании Finnair

21:25 | 22.07.2019

Фото: Transport-Photo.com

Ещё один крупный европейский авиаперевозчик Finnair уходит из Екатеринбурга из-за низкого спроса. Авиакомпания прекратит выполнять рейсы по маршруту Хельсинки-Екатеринбург с 10 октября, об этом сообщил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.



Отмечается, что, не смотря на снижение спроса на рейс в уральской столице, в Москве и Санкт-Петербурге происходит обратная ситуация. С 31 марта в городах авиакомпания даже ввела по четвертому ежедневному рейсу.



Добавим, по словам Мальцева, Finnair была одной из последних европейских авиакомпаний, выполняющих самостоятельные рейсы в Екатеринбург. Ранее рейсы прекратили Czech Airlines, Lufthansa, Alitalia, Air Moldova, а также другие перевозчики.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»