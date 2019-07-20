В Свердловской области продлили штормовое предупреждение на 23 июля

18:46 | 22.07.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В ГУ МЧС России предупредили о продлении штормового предупреждения в Свердловской области. В регионе 23 июля сохранится вероятность сильных ливней, грозы и града.



Спасатели просят свердловчан быть бдительными и соблюдать меры безопасности. Жителям не рекомендуют выходить на туристические походы, а также работать на открытом воздухе и на высоте. Кроме того, рекомендуется отложить прогулки и поездки и соблюдать ПДД. Если непогода застала вас в турпоходе, в МЧС советуют постараться найти надежное укрытие и держаться как можно дальше от легких построек, мостов и линий электропередач.



В случае, если вашей жизни угрожает опасность, спасатели просят обращаться по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России-«101».

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»