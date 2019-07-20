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18:26 | 22.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Глава Екатеринбурга проведёт выездной приём жителей Кировского района

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в среду, 24 июля, проведёт выездной приём жителей Кировского района, об этом рассказали в городской Администрации.

Глава города встретится с горожанами в здании районной администрации по адресу Первомайская, 75, в 16:00. Также в горадминистрации добавили, что в четверг, 25 июля, с 14:00 с приём горожан будут проводить заместители Главы Екатеринбурга.

Стоит отметить, что приём Главы города ранее проводился в здании горадминистрации. Однако, по мнению Александра Высокинского, приёмы в районных администрациях позволят горожанам оперативно доносить информацию до власти, а властям в сжатые сроки решать вопросы жителей. Так, приёмы Главы города уже прошли в Чкаловском, Железнодорожном и Октябрьском районах.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 

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