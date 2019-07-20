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18:11 | 22.07.2019
Фото: Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
В детском оздоровительном лагере «Буревестник» прошёл конкурс вожатых Екатеринбурга
За звание лучшего вожатого боролись представители лагерей «Чайка», «Красная гвоздика», «Бригантина», «Рассветный», «Уральские самоцветы», «Спутник», «Маяк» и «Волна». Конкурсантам предстояло написать эссе, провести творческую самопрезентацию, продемонстрировать умение работать с детьми, решить педагогическую ситуацию, а также станцевать или спеть песню.
Лучшим вожатым стал представитель ЗОЛ «Волна» Денис Крутиков, второе место взяла Екатерина Боровских, вожатый лагеря «Уральские самоцветы», на третьем месте оказались вожатые из ЗОЛ «Бригантина» Александр Терещенко и ЗОЛ «Спутник» Ирина Иванова.
Стоит отметить, что целью конкурса является повышение профессионализма среди вожатых и повышение качества подготовки педагогических кадров.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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