Новости дня
17:20 | 22.07.2019
Фото: «Столото»
Шанс на миллион: свердловчанин стал богатым, купив лотерейный билет
Победитель рассказал, что купить билет ему подсказал внутренний голос. Интуиция мужчины, как стало потом понятно, его не подвела.
На выигранные средства муж и отец трёх дочерей планирует купить новый вместительный автомобиль и завершить строительство дома.
Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»
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19:56 | 22.07.2019
В Свердловской области разыскивается пропавшая без вести женщина
18:46 | 22.07.2019
В Свердловской области продлили штормовое предупреждение на 23 июля
18:29 | 22.07.2019
Опубликованы очередные извещения о проведении аукционов на право размещения НТО в Перми
18:26 | 22.07.2019
Глава Екатеринбурга проведёт выездной приём жителей Кировского района
18:11 | 22.07.2019
В детском оздоровительном лагере «Буревестник» прошёл конкурс вожатых Екатеринбурга
18:09 | 22.07.2019
Молодые парламентарии Пермского края отправятся на «iВолгу» - один из самых популярных форумов в России
17:20 | 22.07.2019
Шанс на миллион: свердловчанин стал богатым, купив лотерейный билет
17:19 | 22.07.2019
Компенсации жителям Прикамья, чьи домовладения пострадали из-за паводка, выплатят до 1 августа
17:14 | 22.07.2019
В Прикамье продолжается восстановление транспортного сообщения подтопленных территорий
16:55 | 22.07.2019
В Екатеринбурге пассажирка смогла остановить такси, водитель которого умер за рулем
16:51 | 22.07.2019
Сотрудники пермского МФЦ помогли полицейским задержать мошенника
16:12 | 22.07.2019
Привет из девяностых: на Уралмаше перевернули несколько ларьков
15:37 | 22.07.2019
В Каргаполье «пьяный Отелло» зарезал подругу и покончил с собой
15:34 | 22.07.2019
В Кургане даст концерт под открытым небом оперный певец с мировым именем
15:33 | 22.07.2019
Световой фонтан около памятника Попову перенесут в другое место
15:09 | 22.07.2019
Пермский Дворец молодежи посетили гости из Китая
15:02 | 22.07.2019
Новую ветку метро в Екатеринбурге не проведут до городка Универсиады
14:45 | 22.07.2019
Бывший глава Каменска-Уральского получил срок за взятку
14:21 | 22.07.2019
В ночь на 25 июля в Перми на перекрестке улиц Пушкина и Куйбышева начнется строительство сетей водоснабжения
14:06 | 22.07.2019
Пьяный мужчина избил девушку за неправильную парковку в Нижнем Тагиле
14:03 | 22.07.2019
Пермские кадеты заняли второе место на окружных соревнованиях
13:49 | 22.07.2019
Евгений Климов заработал «бронзу» на открытии летнего Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина
13:32 | 22.07.2019
В Екатеринбурге открыли выход из метро прямо в ТРЦ «Гринвич»
13:08 | 22.07.2019
В Екатеринбурге отменят автобусный маршрут №2
13:02 | 22.07.2019
86 молодых людей из Прикамья представят регион на Молодежном форуме ПФО «iВолга-2019»
12:47 | 22.07.2019
Курганские синоптики объявили штормовое предупреждение
12:32 | 22.07.2019
РПЦ простила уральскую столицу за «скверные» протесты
12:20 | 22.07.2019
Рабочая неделя в Перми будет теплой