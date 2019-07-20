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17:20 | 22.07.2019

Фото: «Столото»

Шанс на миллион: свердловчанин стал богатым, купив лотерейный билет

Житель Свердловской области выиграл миллион в лотерею. Купив билет ко дню рождения жены, он стал богатым.

Победитель рассказал, что купить билет ему подсказал внутренний голос. Интуиция мужчины, как стало потом понятно, его не подвела.

На выигранные средства муж и отец трёх дочерей планирует купить новый вместительный автомобиль и завершить строительство дома.

Ольга Дубровина © «Вечерние Ведомости»

 

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