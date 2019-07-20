Пьяный мужчина избил девушку за неправильную парковку в Нижнем Тагиле

14:06 | 22.07.2019

Фото: скриншот видео

В субботу, 20 июля в Нижнем Тагиле у дома на Октябрьском проспекте, 28 было совершено нападение на 19-летнюю девушку.



Инцидент произошел, когда девушка со своим парнем припарковались у дома. К их машине подошёл пьяный мужчина. Он сказал, что парковка в этом месте запрещена, на что молодые люди ответили, что уедут через пару минут. После этого парень вышел из машины и поднялся к себе в квартиру.



Однако нетрезвый мужчина не собирался отступать. Он стал стучать в машину девушке, которая закрылась внутри, а затем разбил стекло, в результате чего девушка получила множественные порезы на ногах и руках. Однако она смогла вырваться, выскочить из машины и попыталась убежать. Мужчина настиг ее, намотал волосы на кулак и начал избивать.



Девушке снова удалось вырваться и попробовать найти спасение у сотрудников ЧОП «Сапсан», которые находились в машине неподалеку. Однако те отказали в ей в помощи, сказав, что защищать ее не будут, это не их проблемы.



В итоге девушку отбил её молодой человек, который подоспел на помощь. Никто из окружающих ей не помог. Кстати, жена нападавшего цинично снимала происходящее на телефон с балкона.



Девушка написала заявление в полицию, но боится, что оно пройдёт мимо правоохранителей, поскольку нетрезвый мужчина написал встречное заявление в полицию. Девушка считает, что в полиции работают знакомые этого человека, поскольку, когда сотрудники прибыли на место, они здоровались с мужчиной за руку.



