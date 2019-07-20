В Екатеринбурге отменят автобусный маршрут №2

13:08 | 22.07.2019

Фото: ЕТВ

Автобус № 2 в Екатеринбурге не будет ходить с 1 августа. Соответствующее постановление появилось на сайте мэрии. В документе сказано, что вслед за автобусами 010, 034, 063, 067, 20, 81, 05А, 035, 31, 69, 026, 04, 024, 13 и 13А горожане потеряют второй маршрут, который ходит от станции «Ботаническая» до Радиотехникума.



Всё маршруты, которые останутся в городе, также перечислены в постановлении.