Пропавшую в Екатеринбурге бабушку нашли в лесу без сознания

11:42 | 21.07.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Жительницу поселка Северка Раису Ивановну Бороздину, которая 18 июля ушла из дома и не вернулась, нашли в лесу без сознания. Сейчас бабушка в больнице.



71-летняя пенсионерка ушла в лес рядом с поселком Северка за грибами и пропала. В поисках, на протяжении нескольких дней, были задействованы сотрудники МЧС, представители отряда «Лиза Алерт» и неравнодушные граждане.



По предварительным данным, бабушке стало плохо – следов насилия нет. В тяжёлом состоянии пенсионерку оперативно доставили в больницу №40. В настоящее время она находится под пристальным вниманием врачей.