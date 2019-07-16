Ходит по Малышева с бутылкой в руке и что-то кричит: в Свердловской области разыскивают женщину

09:12 | 21.07.2019

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области в городе Богданович пропала 40-летняя Меньшикова Любовь Владимировна. Уже две недели она не выходит на связь. Может находиться в Екатеринбурге.



По словам местного жителя, похожая на Любовь Владимировну женщина на днях ходила по улице Малышева с бутылкой в руках и что-то кричала.



Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, светлые волосы. В день исчезновения была одета в розовую футболку, голубые джинсы, бежево-зелёные тряпичные тапки.



Если вы видели Меньшикову Любовь Владимировну или знаете её примерное местонахождение – сообщите об этом инфоргу поиска Анастасии по номеру телефона 89824578964.