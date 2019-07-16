Признаки жизни подаёт: в Екатеринбурге с седьмого этажа упал мужчина

19:46 | 20.07.2019

Фото: Е1.RU

Сегодня в Екатеринбурге на Химмаше с седьмого этажа дома по адресу Профсоюзная, 45 вечером упал человек. Соседи утверждают, что после падения мужчина подавал признаки жизни. На машине реанимации его увезли в больницу.



По словам очевидцев, мужчина около часа висел на балконе, а позже упал. Рядом с домом стояли соседи и сотрудники МЧС. «Скорую» вызвали уже после падения.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. О полученных травмах и состоянии мужчины пока не сообщается.