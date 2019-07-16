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18:04 | 20.07.2019
Фото: АН «Между строк»
В Нижнем Тагиле в реке обнаружено тело пропавшего три дня назад мужчины
Тело Сергея было обнаружено в реке возле дома № 2 по улице Космонавтов.
Напомним, Сергей Палицын пропал 17 июля. По словам жены, в тот день он ушел из дома, чтобы помочь другу. В 14:00 он позвонил, пообещав в скором времени вернуться, но больше на связь не выходил. Вечером того же дня женщина отправилась искать мужа и нашла его телефон на берегу реки, рядом были заметны следы свежего костра. После этого, она обратилась в полицию с сообщением о пропаже мужа.
В свою очередь друг Сергея рассказал, что некоторое время они вместе пили пиво на берегу. Потом друг ушел, а Сергей остался на берегу.
В настоящее время, правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего в тот день. С целью установить истинную причину смерти Сергея, назначен комплекс криминалистических экспертиз, по завершении которых будет принято процессуальное решение.
© «Вечерние Ведомости»
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