В Нижнем Тагиле в реке обнаружено тело пропавшего три дня назад мужчины

Фото: АН «Между строк»

Сегодня, 20 июля, в Нижнем Тагиле спасатели вытащили из реки Тагил труп пропавшего три дня назад 36-летнего Сергея Палицына. Об этом сообщило АН «Между строк».Тело Сергея было обнаружено в реке возле дома № 2 по улице Космонавтов.Напомним, Сергей Палицын пропал 17 июля. По словам жены, в тот день он ушел из дома, чтобы помочь другу. В 14:00 он позвонил, пообещав в скором времени вернуться, но больше на связь не выходил. Вечером того же дня женщина отправилась искать мужа и нашла его телефон на берегу реки, рядом были заметны следы свежего костра. После этого, она обратилась в полицию с сообщением о пропаже мужа.В свою очередь друг Сергея рассказал, что некоторое время они вместе пили пиво на берегу. Потом друг ушел, а Сергей остался на берегу.В настоящее время, правоохранительными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего в тот день. С целью установить истинную причину смерти Сергея, назначен комплекс криминалистических экспертиз, по завершении которых будет принято процессуальное решение.