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17:02 | 20.07.2019

Уральское главное управление Банка России отменило санкции, введённые правительством в 2015 году, на ввоз фруктов из Европы

Отдел по связям с общественностью Уральского главного управления Банка России отменил санкции на ввоз некоторой сельскохозяйственной продукции из Европы, сделав накануне заявление о том, что рост цен на яблоки, апельсины и бананы этим летом по сравнению с прошлым годом напрямую связан с ситуацией в Европе.

«Импортируемые фрукты (апельсины, яблоки, бананы) остаются по-прежнему более дорогими, чем летом 2018 года, поскольку спрос на них в Европе снова повысился из-за жаркой погоды, а также весенней гибели урожая яблок в Польше. Это привело к увеличению цен поставок и на мировом рынке, и в Россию», — сообщает отдел по связям с общественностью регулятора.

Напомним, в 2014 году правительством России был разработан законопроект, который вступил в силу в августе 2015 года. Он подразумевает под собой запрет на ввоз продуктов питания, в том числе овощей и фруктов из стран, которые ввели санкции по отношению к России. В случае со странами ЕС, список запрещённых продуктов был составлен единожды и за всё время действия законодательных норм не видоизменялся. Все указанные в сообщении ГУ ЦБ фрукты входят в этот список, а соответственно не могут поставляться на территорию РФ.

Подобным сообщением Уральское главное управление Банка России просто попыталось объяснить рост цен на эту группу товаров, но объяснило крайне неудачно.

Из других подорожавших в июне продуктов уральское представительство Банка России выделяет молочные продукты, в том числе:

• мороженое, цены на которое в торговых сетях УрФО только за первый месяц лета выросли на 7% (в годовом выражении);
• питьевое молоко;
• глазированные сырки;
• сгущённое молоко;
• детские молочные смеси.

Причиной подорожания мороженного в ГУ ЦБ называют летний рост спроса на него. Рост цен на всё остальное, по мнению регулятора, объясняется ростом качества продукции. В этом году предприятия отрасли стали импортировать больше качественного молочного сырья, чем раньше, а оно более дорогое, отмечается в сообщении.

Кроме того в сообщении регулятора уточняется, что годовая продовольственная инфляция в УрФО в июне составила 5%, и в это тоже верится с трудом.

© «Вечерние Ведомости»

 


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