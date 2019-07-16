Пассажирка погибла, водитель в больнице: в Екатеринбурге мотоцикл влетел в забор

Пятна крови до сих пор остаются на месте ДТП.

От удара часть облицовки мотоцикла залетела на дерево.

Сегодня ночью в Екатеринбурге на Уралмаше произошла страшная авария – мотоцикл на полной скорости влетел в забор и разбился. Погибла девушка.28-летний водитель ехал по Серовскому тракту со стороны ЕКАД в сторону улицы Павловской. Мужчина на высокой скорости не справился с управлением, проехал поворот дороги и допустил наезд на бордюр, в результате чего мотоцикл перевернулся.«Скорую» вызвали местные жители. Также они постарались оказать пассажирке первую медицинскую помощь – сделали искусственное дыхание. Прибывшие на место происшествия врачи госпитализировали пострадавших в больницу. Девушку-пассажирку спасти так и не удалось. У водителя многочисленные ушибы грудной клетки и переломы ребер.