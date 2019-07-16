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15:07 | 20.07.2019
Николай Коляда в образе царя открывает фестиваль в 2018 году.
С шапкой по миру: Николаю Коляде не хватает денег для «Коляда-Plays»
Как рассказывает создатель «Коляда-Plays» — драматург и режиссер Николай Коляда — в этом году зрители, как и всегда, увидят лучшие спектакли, поставленные по его пьесам. На фестиваль приедут коллективы не только из больших городов — Тюмени, Омска, Челябинска, Томска, но и небольшие коллективы, как например Атнинский татарский государственный драматический театр имени Тукая, поставивший пьесу «Фронтовичка» Анны Батуриной или театр VikArt из Хельсинки со спектаклем «Масакра», где работают всего три человека.
Кстати Атнинский государственный татарский драматический театр работает в селе Большая Атня и является единственным сельским театром такого ранга.
«Это единственный театр в Татарстане, а то и в России, такого ранга, расположенный в селе», — говорит Николай Коляда.
В этом году для участия в фестивале подано 52 заявки, из них отобран 21 спектакль, который поставят труппы из двенадцати городов России, Казахстана и Финляндии. По словам Коляды, он бы с радостью позвал в Екатеринбург все 52 спектакля, но на это нет денег. Обычно на проведение фестиваля уходит от 7 до 9 миллионов рублей. В этом году у организатора «Коляда-Plays» есть 3 миллиона — это грант губернатора Свердловской области.
На то, чтобы найти финансирование, у Николая Коляды, по его словам, есть время до старта фестиваля, то есть до 1 ноября, он очень надеется, что у него это получится.
«Я надеюсь, что ЛСР даст нам денег. В прошлом году он дал 3 миллиона рублей, 2 миллиона были мои, да губернаторских два. На 8 миллионов мы прекрасно все провели. 13 лет проводится фестиваль, конечно, мало этих денег. Приезжает много народу. В прошлом году на фестиваль приехало 600 человек. Всех нужно поселить в гостиницу, обеспечить питанием, сделать рекламную продукцию и подарки гостям фестиваля, заказать призы и дипломы, оплатить работу членам жюри, критикам — и так далее, Всё это очень затратно. Обычно фестиваль «стоит» семь-девять миллионов рублей, которые я и пытаюсь изыскивать, — говорит Николай Коляда. — Конечно, я бы мог звать 5 коллективов и на 3 миллиона все сделать. Я и так оплачиваю дорогу только тем коллективам, которые мне позарез нужны. Скажем, театр из Финляндии — их всего три человека, декорации они собирают на ходу», — добавил режиссер.
Еще одна серьёзная проблема, с которой столкнулся фестиваль «Коляда-Plays» в этом году — отсутствие площадок для больших спектаклей. По словам драматурга, екатеринбургские театры сцену для таких фестивальных спектаклей не дают, хотя ученики режиссера, чьи пьесы и будут ставить на фестивале, пишут пьесы и для этих театров. А потому пригласить большие спектакли, возможности нет. На вопрос: Почему? Не хотят или не могут? Николай Коляда коротко отвечает: «Я не знаю».
«Большие спектакли, те, которым нужна большая сцена — я не могу пригласить на фестиваль. Театры Екатеринбурга не предоставляют для участников фестиваля большие сцены, не хотят или не могут — я не знаю». — объясняет Николай Коляда.
Николай Коляда верит, что деньги, как впрочем, и площадки для проведения очередного «Коляда-Plays» все-таки найдутся, и 1 ноября несколько театральных площадок гостеприимно распахнут свои двери для гостей фестиваля.
Фото: Znak.com
© «Вечерние Ведомости»
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