В Свердловской области МЧС объявило штормовое предупреждение

11:28 | 20.07.2019

Фото: Дмитрий Шевалдин

На этих выходных в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, град и шквалистое усиление ветра до 27 м/с. МЧС объявило штормовое предупреждение.



Главное управление МЧС России по Свердловской области рекомендует воздержаться от поездок и туристических походов, при приближении грозы покидать водоёмы, ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, а также соблюдать меры личной безопасности и правила дорожного движения.



Напомним, при возникновении происшествий необходимо звонить в пожарно-спасательную службу МЧС России – 101.